اكتتاب "المعدات الطبية".. تغطية المؤسسات 65 مرة وسعر الطرح 52 ريالا

أعلنت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة دار المعدات الطبية والعلمية عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة، بنسبة تغطية نحو 65 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وقالت "الاستثمار كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه تحدد سعر الطرح النهائي بـ 52 ريالاً للسهم الواحد.

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وأضافت أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الاثنين 31 يناير 2022، وستستمر إلى يوم الخميس 3 فبراير 2022.

وسيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

بدأت فترة الاكتتاب للمؤسسات وعملية بناء سجل الأوامر في طرح شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" يوم 17 يناير 2022، وذلك في طرح 6 ملايين سهم من أسهمها في سوق السعودية، تمثل 30% من رأسمال "المعدات الطبية" البالغ 200 مليون ريال، وذلك لمدة أحد عشر يوما.

كانت شركة "الاستثمار كابيتال"، قد أعلنت أن النطاق السعري لأسهم الطرح تحدد بين 45 ريالا و52 ريالا للسهم الواحد.