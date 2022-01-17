اليوم.. بدء اكتتاب المؤسسات في طرح "دار المعدات الطبية"

بدأت اليوم الاثنين، فترة الاكتتاب للمؤسسات وعملية بناء سجل الأوامر في طرح شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" 6 ملايين سهم من أسهمها في سوق السعودية، تمثل 30% من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال، وذلك لمدة أحد عشر يوما.

وستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 31 يناير الجاري وذلك لأربعة أيام.

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وكانت شركة "الاستثمار كابيتال" بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب، ومدير الاكتتاب، ومتعهد التغطية، قد أعلنت أن النطاق السعري لأسهم الطرح تحدد بين 45 ريالا و52 ريالا للسهم الواحد.

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 999.999 ألف سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 6 ملايين سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 5.4 مليون سهم كحد أدنى، بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.