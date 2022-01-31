"المعمر" توصي بزيادة رأس المال 20% بأسهم منحة وتوزيعات نقدية 25 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، اليوم الاثنين، عن توصية مجلس إدارتها للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل 5 أسهم.

وقالت "إم آي إس"، في بيان على "تداول السعودية"، إن نسبة زيادة رأس المال تبلغ 20%، ليصبح رأس المال 300 مليون ريال، مقابل 250 مليون ريال قبل الزيادة.

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ويصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 30 مليون سهم، بدلاً من 25 مليون سهم.

وأضافت المعمر لأنظمة المعلومات أنها تهدف من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة استمرار لسياسة الشركة المتبعة.

وتكون الزيادة عبر رسملة 50 مليون ريال فقط من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

وأوضحت الشركة أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي بيان منفصل، أعلنت "إم آي إس"، عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2021، بإجمالي 25 مليون ريال لعدد 25 مليون سهم.

وقالت الشركة إن حصة السهم من التوزيع ريال، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم الاستحقاق يوم الاثنين 28 فبراير 2022، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.