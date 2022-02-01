.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أسلاك" تُقر توزيع أرباح نقدية بـ4.5% على المساهمين

  • الخط
شركة اتحاد مصانع الأسلاك
شركة اتحاد مصانع الأسلاك
سوق السعودية

"أسلاك" تُقر توزيع أرباح نقدية بـ4.5% على المساهمين

حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الفترة حتى نهاية عام 2020 وعن النصف الثاني من عام 2021، بإجمالي نحو 15.79 مليون ريال لعدد 35.1 مليون سهم.

وقالت "أسلاك" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.

وأضافت أن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه نحو 15.79 مليون ريال، منها نحو 15.1 مليون ريال عن النصف الثاني من 2021، ونحو 695 ألف ريال يمثل رصيد الأرباح المتبقية للتوزيع حتى 31 ديسمبر 2020.

أسواق الكربون العالمية تسجل رقماً قياسياً عند 851 مليار دولار العام الماضي قصص اقتصادية اقتصاد أسواق الكربون العالمية تسجل رقماً قياسياً عند 851 مليار دولار العام الماضي

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم فى نهاية يوم الاستحقاق الخميس 10 فبراير 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الاوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع 21 فبراير 2022.

كانت النتائج السنوية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، قد أظهرت تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 25.6% في 2021، إلى 46.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 62.1 مليون ريال أرباح العام 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟ الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد