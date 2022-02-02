أرامكو
أرامكو تشتري حصة 7.4% في شركة "كوجنيت" النرويجية بـ113 مليون دولار
تشمل جميع أسهم أكير بشركة "كوجينت"
قالت شركة البرمجيات الصناعية كوجنيت، اليوم الأربعاء، إن شركة أرامكو السعودية اشترت حصة 7.4% من أسهم شركة البرمجيات النرويجية من شركة النفط أكر بي.بي.
وقال متحدث باسم أكر بي.بي لرويترز إن سعر الحصة بلغ "حوالي مليار كرونة نرويجية" أي نحو 113 مليون دولار، لتبلغ بذلك القيمة السوقية لكوجنيت ما يزيد قليلا على 1.5 مليار دولار.
مادة اعلانية
وأبرمت كوجنيت وأرامكو شراكة لتقديم خدمات رقمية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
وكوجنيت وأكر بي.بي جزء من مجموعة شركات الملياردير النرويجي كجيل إنجي روك.
اقرأ أيضاً
-
مساهمو "استثمار" يقرون توزيعات مجانية لزيادة رأسماله 33% وأرباح نقدية 525 مليون ريالاحتساب نسبة التذبذب لسهم "استثمار" على أساس سعر 17.02 ريال شركات
-
أرباح النايفات للتمويل ترتفع 11.7% إلى 225 مليون ريال في 2021بسبب انخفاض تكلفة التمويل شركات
-
شركة تابعة لـ stc بأصول 2.1 مليار ريال لمراكز البيانات الإقليمية والدوليةسيكون رأس مال الشركة الجديدة المبدئي 100 مليون ريال ومملوكة بنسبة 100% ممولة ذاتيا شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية