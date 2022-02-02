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أرامكو تشتري حصة 7.4% في شركة "كوجنيت" النرويجية بـ113 مليون دولار

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أرامكو السعودية
أرامكو

أرامكو تشتري حصة 7.4% في شركة "كوجنيت" النرويجية بـ113 مليون دولار

تشمل جميع أسهم أكير بشركة "كوجينت"

أوسلو – رويترز

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قالت شركة البرمجيات الصناعية كوجنيت، اليوم الأربعاء، إن شركة أرامكو السعودية اشترت حصة 7.4% من أسهم شركة البرمجيات النرويجية من شركة النفط أكر بي.بي.

وقال متحدث باسم أكر بي.بي لرويترز إن سعر الحصة بلغ "حوالي مليار كرونة نرويجية" أي نحو 113 مليون دولار، لتبلغ بذلك القيمة السوقية لكوجنيت ما يزيد قليلا على 1.5 مليار دولار.

وأبرمت كوجنيت وأرامكو شراكة لتقديم خدمات رقمية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وكوجنيت وأكر بي.بي جزء من مجموعة شركات الملياردير النرويجي كجيل إنجي روك.

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