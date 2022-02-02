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أرامكو تطلق رسمياً صندوق رأس المال الاستثماري "Prosperity7"

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اقتصادي / أرامكو السعودية تعلن الإطلاق الرسمي لصندوق رأس المال الاستثماري (Prosperity7)
أرامكو السعودية تعلن الإطلاق الرسمي لصندوق رأس المال الاستثماري (Prosperity7)
أرامكو

أرامكو تطلق رسمياً صندوق رأس المال الاستثماري "Prosperity7"

برأس مال يبلغ مليار دولار لدعم تطوير جيل تقنيات المستقبل

الظهران - واس

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أعلنت أرامكو السعودية إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري (Prosperity7) برأس مال يبلغ مليار دولار وأُنشئ الصندوق قبل أكثر من عام، ودُشن رسميًا، خلال كلمة ألقاها كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية أحمد الخويطر، في مؤتمر LEAP 22 في الرياض.

صُمم الصندوق ليكون عالميًا برؤية بعيدة المدى، تهدف لدعم تطوير جيل تقنيات المستقبل، وأنماط الأعمال الجديدة، التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على أوسع نطاق.

وأوضح الخويطر أن أرامكو السعودية تتمتع بموارد هائلة، وتشمل أعمالها العديد من القطاعات الاقتصادية على النطاقين المحلي والعالمي، مما يمكّن الشركة أن تكون شريكًا مثاليًا للشركات الناشئة من خلال صندوق (Prosperity7) الذي يمنح الشركات فرصة لا تضاهى لتعزيز التوسّع والتأثير".

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ويدعم صندوق (Prosperity7) رواد الأعمال المتميزين من خلال بناء شراكات تطمح لإيجاد الحلول الأمثل لأكثر التحديات الملحة في العالم. كما يدعم بناء الشراكات طويلة الأجل، وتوفير التوجيه المناسب، وإعطاء المجال للوصول لشبكة من الشركات مع رواد الأعمال، والمستثمرين في رأس المال، والخبراء في جميع أنحاء العالم.

يهدف الصندوق لتوجيه استثماراته نحو الشركات ذات الريادة في مختلف المجالات والقطاعات، والتي تمتلك ابتكارات وتقنيات وحلول قابلة للتوسّع والتغيير. وتشمل الاستثمارات شركات ناشئة في العديد من القطاعات في مراحلها المبكرة، ومنها تقنيات (البلوكتشين) والتقنيات المالية والصناعية، والرعاية الصحية، وحلول التعليم.

يذكر أن المقر الرئيس للصندوق يقع في الظهران، مع فروع في؛ بالو ألتو، ونيويورك، وبكين، وشنغهاي. وقد سُمي بـ (Prosperity7) تيمنًا بأول بئر نفطٍ اكتُشفت في المملكة، والتي تحمل اسم (بئر الخير) وهي البئر رقم 7، وسيعمل صندوق (Prosperity7) على استلهام الإرث الذي أرساه المستكشفون الأوائل في تحويل الأفكار الكبيرة إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع.

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