إكسون موبيل تعود للربحية بـ 23 مليار دولار في 2021

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة "إكسون موبيل" بنسبة ناهزت 30% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث لتسجل 8.8 مليار دولار.

وحققت الشركة أرباحا سنوية تجاوزت 23 مليار دولار، بدفع رئيسي من ارتفاع أسعار النفط مقارنة بخسائر تجاوزت 22 مليار دولار في العام السابق.

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وقررت الشركة تخصيص 10 مليارات دولار لبرنامج إعادة شراء لأسهمها، حيث حققت الشركة تدفقات نقدية بأكثر من 48 مليار دولار وهي الأعلى منذ العام 2012.