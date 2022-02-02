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سابك تستحوذ على الـ 50% المتبقية بشركة "ساينتفيك ديزاين"

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سابك

سابك تستحوذ على الـ 50% المتبقية بشركة "ساينتفيك ديزاين"

"ساينتفيك ديزاين" تعمل في مجال ترخيص التقنيات الصناعية عالية الأداء وتطوير الحفازات

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة سابك للبتروكيماويات اتفاقية لشراء حصة 50% في شركة "ساينتفيك ديزاين" المملوكة لشركة كلارينت.

ومن المتوقع أن تمنح الصفقة "سابك" الملكية الكاملة لشركة ساينتفيك ديزاين الرائدة في مجال ترخيص التقنيات الصناعية عالية الأداء وتطوير الحفازات.

تستهدف هذه الخطوة توسيع حصة (سابك) في سوق المنتجات المتخصصة، وذلك بعد أن أعادت الشركة في العام الماضي تنظيم أعمالها في مجال المنتجات المتخصصة بجعلها كيانًا مستقلًا.

ولم تذكر سابك قيمة الصفقة علما أنها استحوذت على حصة 50% من الشركة في عام 2003.

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