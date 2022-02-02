"سيرا" تؤسس شركة مع "العُلا للتطوير" لتشغيل فندق "كلاروين" بـ 170 مليون ريال

أعلنت مجموعة سيرا القابضة عن توقيعها اتفاقية استثمار ومشروع مشترك مع شركة العُلا للتطوير لإنشاء شركة مشتركة لتطوير وتشغيل فندق كلاريون بعدد 215 غرفة تحت العلامة التجارية CHOICE على قطعة أرض مساحتها 9 آلاف متر مربع في منطقة الأعمال المركزية في العُلا.

وقالت "سيرا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة المشروع تبلغ 170 مليون ريال، وسيساهم الشركاء في رأس المال بنسبة 30% وسيتم الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 70% من قيمة المشروع.

مادة اعلانية

وأوضحت أن الشركة المشتركة ستكون مملوكة لمجموعة "سيرا" بنسبة 51% ولشركة العُلا للتطوير بنسبة 49%.

وتابعت: "ستوقع شركة المشروع المشترك اتفاقية إيجار مع شركة العُلا للتطوير للحصول على الأرض التي سيقام عليها المشروع لمدة 50 عاماً، وسيكون الفندق مملوكاً لشركة المشروع المشترك خلال فترة الإيجار".

ويبدأ تشغيل الفندق في الربع الأول من عام 2024.

وذكرت "سيرا" أن الأرباح السنوية المتوقعة من تشغيل الفندق قبل احتساب الضريبة والاستهلاك والإطفاءات تتراوح بين 25 إلى 30 مليون ريال في العام المستقر، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي بدءاً من تشغيل الفندق.