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أرباح بنك البلاد ترتفع 25% في عام 2021 إلى 1.68 مليار ريال

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بنك البلاد
سوق السعودية

أرباح بنك البلاد ترتفع 25% في عام 2021 إلى 1.68 مليار ريال

بدعم ارتفاع إجمالي دخل العمليات

دبي - العربية.نت

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أعلن بنك البلاد، اليوم الخميس، عن ارتفاع صافي الأرباح خلال العام المالي 2021 بنسبة 25% إلى 1.686 مليار ريال، قياسا على أرباح 1.348 مليار ريال في عام 2020.

وقال البنك في بيان له على "تداول السعودية"، إن نمو الأرباح السنوية يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي دخل أتعاب وعمولات.

كما حقق البنك صافي مكاسب من الاستثمارات وتوزيعات أرباح ودخل العمليات الأخرى، قابلها انخفاض في مكاسب تحويل عملات أجنبية.

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وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2%، وذلك نتيجة للانخفاض في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وقابلها ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى والاستهلاكات والإطفاء ومصاريف الرواتب وما في حكمها.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للسنة الحالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، نحو 570 مليون ريال، مقارنة بـ 695 مليون ريال في العام الماضي، وذلك بانخفاض بنسبة 18%.

وزادت موجودات البنك بنسبة 15.77% خلال العام الماضي إلى 110.853 مليار ريال، قياسا على 95.754 مليار ريال في العام 2020.

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