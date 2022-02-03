أرباح علم تقفز 162% إلى 456.6 مليون ريال خلال 9 أشهر من 2021

أعلنت شركة علم، اليوم الخميس، عن قفزة في صافي أرباحها بنسبة 162% إلى 456.6 مليون ريال، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

وأضافت الشركة التي بدأ اكتتاب الأفراد في أسهمها بالسوق السعودية اليوم، أن أرباحها خلال الربع الثالث من العام الماضي ارتفعت 20% لتصل إلى 177.6 مليون ريال.

مادة اعلانية

وخصصت الشركة 7.2 مليون سهم عادي تمثل نسبة 30%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وحددت سعر الطرح النهائي بـ 128 ريالا للسهم.

وأتمت الشركة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة بتغطية نحو 69.5 مرة، بإجمالي حجم طلبات مقدمة قيمتها قرابة 213.2 مليار ريال.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "علم" الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن أسباب تسعير السهم عند الحد الأعلى في الاكتتاب الجاري حاليا لطرح 30%، من أسهم الشركة في سوق السعودية.

وقال الجضعي "عملية التسعير تتم بناء على نماذج مالية، والتي وضعت حدا أعلى وحدا أدنى، ومن حدد السعر نظام بناء سجل الأوامر المبني على طريقة علمية، وهذا تم مع المؤسسات، والذي يعكس ماضي ومستقبل الشركات والتوقعات بشأن الأداء والربحية".

وفيما يتعلق بأسباب القفزة التي حققتها الشركة في أرباح النصف الأول من 2021، قال رئيس علم "تم تحقيق 280 مليون ريال، في النصف الأول من 2021، وفي طبيعة أعمال الشركات ليست كل الأرباح متساوية، والجائحة أثرت في النصف الأول من 2020، واستطعنا استغلال الوقت في 2021 لتنفيذ العديد من الأعمال التي تحقق خطة الشركة في الخمس سنوات المقبلة وكسبنا عددا من المشاريع التي ساعدتنا في النمو ونتطلع لتحقيق أرباح مماثلة في المستقبل".