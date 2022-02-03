رئيس "علم" للعربية: هذه أسباب تسعير السهم عند الحد الأعلى

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "علم" الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن أسباب تسعير السهم عند الحد الأعلى في الاكتتاب الجاري حاليا لطرح 30%، من أسهم الشركة في سوق السعودية.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 128 ريالا للسهم، حيث أتمت الشركة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة بتغطية نحو 69.5 مرة، بإجمالي حجم طلبات مقدمة قيمتها قرابة 213.2 مليار ريال.

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وقال الجضعي "عملية التسعير تتم بناء على نماذج مالية، والتي وضعت حدا أعلى وحدا أدنى، ومن حدد السعر نظام بناء سجل الأوامر المبني على طريقة علمية، وهذا تم مع المؤسسات، والذي يعكس ماضي ومستقبل الشركات والتوقعات بشأن الأداء والربحية".

وحول أسباب طرح حصة من الشركة للاكتتاب العام قال الجضعي إن التحول إلى السوق توجه عام لدى صندوق الاستثمارات العامة، وأنه بمجرد ما أن تصل الشركات للنضج تطرح في السوق، وشركة علم متواجدة وتعمل منذ 20 سنة.

وفيما يتعلق بأسباب القفزة التي حققتها الشركة في أرباح النصف الأول من 2021، قال رئيس علم "تم تحقيق 280 مليون ريال، في النصف الأول من 2021، وفي طبيعة أعمال الشركات ليست كل الأرباح متساوية، والجائحة أثرت في النصف الأول من 2020، واستطعنا استغلال الوقت في 2021 لتنفيذ العديد من الأعمال التي تحقق خطة الشركة في الخمس سنوات المقبلة وكسبنا عددا من المشاريع التي ساعدتنا في النمو ونتطلع لتحقيق أرباح مماثلة في المستقبل".

وأكد أن الشركة ستواصل النمو فيما يتعلق بالمنتجات التي تغطي عددا كبيرا من المشاريع وسنواصل الدخول في منصات جديدة ونعمل على عدد من المنتجات للقطاع الخاص والتي سترى النور في 2022 و2023.