"هواوي" تفتتح أكبر متجر رئيسي دولي في السعودية

افتتحت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، متجر الشركة الجديد في العاصمة السعودية مدينة الرياض، الذي يُعد أكبر متجر رئيسي دولي، وذلك على هامش مؤتمر LEAP التقني الدولي.

وتبلغ مساحة المتجر أكثر من 2000 متر مربع، ويعرض أحدث الأجهزة والتقنيات الذكية من هواوي في شبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسحابة.

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وتتماشى رؤية هواوي الإستراتيجية مع رؤية المملكة 2030 لجذب المزيد من الأعمال، وتمكين نقل المعرفة المستمر والإسهام في تطوير قطاع التجزئة في المملكة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية في حفل الافتتاح، إن حكومة المملكة مستمرة في مواصلة جهودها الداعمة لتحول الاقتصاد الرقمي بوتيرة سريعة، وذلك على مستوى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، والاستفادة من المزايا التي تمتلكها المملكة من خلال موقعها الجغرافي المميز والقدرة التنافسية والتنوع الثقافي والحضاري, وعلى ضوء ذلك، ترحب المملكة بشركة هواوي وبتوسع تواجدها محليًا وإقليميًا".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية إيريك يانغ، التزام هواوي مع هذا الإطلاق الجديد بدعم أهداف رؤية المملكة 2030م المتمثلة في الوصول إلى التحوّل الرقمي وترسيخ مكانة المملكة كمركز محوري للتكنولوجيا في المنطقة.

وقال إن هواوي افتتحت المتجر كجزء من خطتها الأوسع لتوسيع نطاق انتشارها داخل المملكة.