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إدراج أسهم أبوظبي للموانئ الثلاثاء المقبل

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سوق أبوظبي

إدراج أسهم أبوظبي للموانئ الثلاثاء المقبل

رفعت رأسمالها إلى 5.09 مليار درهم

دبي - العربية.نت

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قررت شركة أبوظبي للموانئ، إدراج أسهمها اعتباراً من الثلاثاء 8 فبراير الجاري للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بناء على قرار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للسوق سعيد حمد الظاهري الصادر اليوم.

ويأتي الإدراج بعد أن قامت الشركة بزيادة رأسمالها إلى 5.09 مليار درهم مقارنة مع 3.84 مليار درهم، من خلال اكتتاب خاص خلال الشهر الماضي.

وكانت الشركة مملوكة بالكامل للشركة التنموية القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي. وأصبحت حصة الشركة القابضة 75.44% من رأسمال شركة موانئ أبوظبي بعد طرح أسهمها للاكتتاب.

وبلغ إجمالي أصول شركة موانئ أبوظبي 26.234 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2021، بحسب آخر ميزانية معلنة للشركة. وتدير موانئ أبوظبي 10 موانئ ومحطات بدولة الإمارات ومحطة في غينيا. كما تدير مدينة خليفة الصناعية و8 مناطق صناعية أخرى بالإضافة إلى للوجستيات والخدمات البحرية والخدمات الرقمية.

يذكر أن صافي أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بلغ نحو 596 مليون درهم.

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