تحديد النطاق السعري لطرح "مياه حلوه" في "نمو" بين 35 و32 ريالاً للسهم
بدء فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين اليوم
أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة مصنع مياه الجوف الصحية "مياه حلوه" في السوق الموازية "نمو" عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.
وقالت "يقين كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن النطاق السعري بين 35 - 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.
وأضافت أن عملية الطرح تتمثل في طرح عدد 625 ألف سهم عادي تمثل نسبة 20% من رأس المال المصدر للشركة بعد الطرح.
وأوضحت أنه سيتم تخصيص عدد 625 ألف سهم عادي تمثل نسبة 100% للمستثمرين المؤهلين.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 156,240 سهم.
وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في تاريخ 6 فبراير 2022 وتنتهي في تاريخ 10 فبراير 2022.
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