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صافي احتياطيات مصر الأجنبية يرتفع إلى 40.98 مليار دولار

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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

صافي احتياطيات مصر الأجنبية يرتفع إلى 40.98 مليار دولار

في يناير مقارنة مع 40.93 مليار دولار في ديسمبر

القاهرة - رويترز

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قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد، إن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 40.98 مليار دولار في يناير، من 40.93 مليار دولار في ديسمبر.

وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر منذ يونيو 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار مما يزيد عن 45.5 مليار دولار بسبب آثار جائحة فيروس كورونا.

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