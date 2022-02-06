صندوق "تعليم ريت" يعلن تطوير مدرسة قائمة بـ 33.3 مليون ريال

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير صندوق "تعليم ريت"، اليوم الأحد، عن تحمل الصندوق تطوير المبنى التعليمي لمدارس التربية الإسلامية الواقعة في مدينة الرياض بتكلفة مُقدرة بنحو 33.3 مليون ريال.

وأضافت شركة السعودي الفرنسي كابيتال في بيان على "تداول السعودية"، أن إدارة مدارس التربية الإسلامية تعهدت بتوسعة الطاقة الاستيعابية لطلاب من خلال تطوير "مبنى قسم الأولاد" الجديد بمسطح بناء يبلغ 12.9 ألف مترمربع وستضيف هذه التوسعة 28 فصلا دراسيا ومناطق خدمات بما في ذلك صالة الألعاب الرياضية وقاعة المحاضرات وحمام السباحة.

مادة اعلانية

وستتم التوسعة على قطعة الأرض الخاصة بمدارس التربية الإسلامية.

وأوضحت "السعودي الفرنسي" أنه تماشيا مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى نمو محفظة الأصول العقارية، أبرم الصندوق اتفاقيات تحيل تكلفة أعمال البناء المنجزة حتى الآن إلى الصندوق.

وتابعت: "وعليه، سيقوم الصندوق بتحمل تكاليف التطوير القائمة بالإضافة إلى المتبقي من أعمال التطوير".

وأشار مدير الصندوق إلى أنه من ضمن العقود التي تم إحالتها للصندوق قد أبرمه مع طرف ذي علاقة، علما أن الشروط الواردة في العقد ليست مبنية على شروط تفضيلية وأنها قائمة على أساس مستقل.

وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لأعمال تطوير مدارس التربية الإسلامية 33.3 مليون ريال، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال المعلقة بحلول أغسطس 2022.

وسيتم تمويل هذه التوسعة من خلال تسهيلات قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، إن الإيجار الإضافي يبدأ من مطلع سبتمبر 2022 وتتماشى بنود الإيجار الإضافي مع اتفاقية الإيجار الحالية مع مدارس التربية الإسلامية.

تأسست مدارس التربية الإسلامية في عام 1964 وتقع في حي الرحمانية على مساحة أرض تبلغ 45,666.94 متر مربع ومساطح بناء يبلغ 30,122 متر مربع.