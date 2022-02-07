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أرباح "أبو معطي" الفصلية تقفز 140% إلى 7.2 مليون ريال

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أبومعطي للمكتبات
أبومعطي للمكتبات
سوق السعودية

أرباح "أبو معطي" الفصلية تقفز 140% إلى 7.2 مليون ريال

بدعم من زيادة المبيعات بنسبة 32%

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، اليوم الإثنين، عن النتائج المالية الأولية للتسعة أشهر المنتهية بنهاية ديسمبر 2021، محققة قفزة في صافي الربح بنسبة 220% لتصل إلى 14.42 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 26.68% لتصل إلى 208.78 مليون ريال.

وترجع هذه القفزة في الأرباح نتيجه لعودة الانشطة التجارية الى طبيعتها فى الفترة الحالية وعودة التعليم الجزئي حضوريا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالاضافة الى ارتفاع فى بند ايرادات التأجير وانخفاض المصاريف التمويلية خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وخلال الربع الثالث من العام المالي للشركة، ارتفع صافي الربح بنسبة 140% لتصل إلى 7.2 مليون ريال، بعد زيادة المبيعات بنسبة 32.27% لتصل إلى 90.46 مليون ريال.

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