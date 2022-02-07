تابعة لـ"المراعي" تستحوذ على 25% من "الحديثة للمواد الغذائية" بـ250 مليون ريال

أعلنت شركة المراعي عن إكمال شركة المخابز الغربية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تابعة لها، الاستحواذ على حصة إضافية نسبتها 25% مملوكة لشركة شيبيتا سعودي أرابيا سايبرس ليمتد، في الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون ريال.

وقالت "المراعي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه بذلك تصبح نسبة ملكية حصص شركة المخابز الغربية بعد هذا الاستحواذ 100% من رأسمال الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية ذلك لتعزيز ريادتها في قطاع الأغذية في المنطقة ودعمها لأهداف رؤية المملكة 2030 لدعم الأمن الغذائي والمحتوى المحلي.

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وتقوم الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية بتصنيع وبيع منتجات المخبوزات بالعلامة التجارية "سفن دايز".

وأوضحت "المراعي"، أنه تم تمويل الاستحواذ بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية لشركة المراعي، وسوف ينعكس الأثر المالي في النتائج المالية للربع الأول من 2022.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاستحواذ.