دي بي ورلد تسجل زيادة 9.4% في حجم مناولة الحاويات في 2021

أعلنت شركة دي بي وورلد أنها حققت نموا، 9.4% في حجم مناولة الحاويات في 2021، وذلك رغم تراجع وتيرة النمو في الربع الأخير من العام، وهو ما قالت الشركة إنه كان متوقعا بسبب تداعيات كوفيد-19 والتضخم ومشاكل سلاسل الإمداد.

وقالت دي بي ورلد التابعة لإمارة دبي إن عدد الحاويات التي ناولتها بلغ 77.9 مليون حاوية في جميع أسواقها بمنطقة آسيا المحيط الهادي والهند ومنطقة الأمريكتين وأستراليا، وسجلت المنطقتان نموا يفوق 10%.

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وقال رئيس الشركة سلطان أحمد بن سليم إن عام 2022 شهد بداية مشجعة وإن من المتوقع استمرار نمو محفظة الشركة.

لكنه قال أيضا إن الجائحة واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع التضخم وغموض العوامل الجيوسياسية ربما تواصل عرقلة التعافي الاقتصادي العالمي.