"الحكير" تتحول للربحية في الربع الثالث وتحقق 16 مليون ريال

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، التحول للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2021، إلى 16.03 مليون ريال، قياسا على خسارة 128.12 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، سجلت الشركة انخفاضا في الأرباح بالربع المنتهي في ديسمبر الماضي، قياسا على أرباح 20.89 مليون ريال في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول إلى الربحية في الربع الثالث يرجع إلى نمو الإيرادات بنسبة 8.6% أو 116.7 مليون ريال، لتبلغ 1.466 مليار ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعا بتعافي الاستهلاك على المستويين المحلي والدولي خصوصاً في شهري أكتوبر ونوفمبر.

ويأتي هذا النمو القوي على الرغم من تجدد القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا في ديسمبر، بعد أن أعادت الحكومة السعودية إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس المتحور أوميكرون.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 55.3% خلال الربع الثالث من العام المالي 2022، أي ما يعادل 87.1 مليون ريال، ليبلغ 244.5 مليون ريال، مقارنة بـ 157.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام المالي 2021، على خلفية زيادة الإيرادات وخفض المخصصات المتعلقة بالمخزون لمعدلاتها الطبيعية مع الحفاظ على هوامش تجارية قوية.

ووصل هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من العام المالي 2022 إلى 16.7%، مقارنة بـ 11.7% المسجل في الربع الثالث من العام المالي 2021.

وبلغت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية 146.6 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 116.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي السابق. وتعزى الزيادة البالغة 26.2%، أي بما يعادل 30.5 مليون ريال، بشكل أساسي إلى ارتفاع رسوم التسويق خلال الربع.

وسجلت أرباح الشركة 82.65 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، قياسا على خسارة 761.91 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت الخسائر المتراكمة 952.3 مليون ريال في التسعة أشهر من العام المالي 2022، فيما يمثل 45.3% من رأس مال الشركة البالغ 2.1 مليار ريال.

ويرجع السبب الرئيسي للخسائر المتراكمة إلى الخسائر المتكبدة خلال العام المالي 2021 نتيجة لإغلاق المتاجر لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19 وما يرتبط بذلك من خسارة في الإيرادات بالإضافة إلى تسجيل المخصصات المتعلقة بالمخزون.

ستُطبّق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر من رأسمالها.