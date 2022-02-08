مجلس إدارة "أنابيب" يعدل توصية زيادة رأسمالها إلى تخفيضه 75% 

أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس الإدارة بتعديل توصيته السابقة، المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية للجمعية العامة غير العادية إلى تخفيض رأس مال الشركة فقط.

وقالت "أنابيب" في بيان على "تداول السعودية"، إن سبب تعديل توصيته للجمعية العامة غير العادية إلى تخفيض رأس مال الشركة يعود إلى قرب انتهاء موعد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الجديد والتي تنتهي في 01-08-1443هـ.

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وأضافت أن ملف طلب زيادة رأس مال الشركة والذي تم تقديمه لهيئة السوق المالية في تاريخ 5 ديسمبر 2021، مازال تحت الدراسة.

وأوضحت "أنابيب" أن تعديل توصية مجلس الإدارة إلى تخفيض رأس مال الشركة ستكون بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 75% ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 100 مليون ريال بدلاً من 400 مليون ريال قبل التخفيض.

ويصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 10 ملايين سهم، بدلاً من 40 مليون سهم قبل التخفيض.

وذكرت "أنابيب"، أن التخفيض سيتم بشطب 3 أسهم مقابل كل 4 أسهم، وذلك لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد تغيير على تعيين المستشار المالي شركة فالكم المالية كمستشار مالي بشأن تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال في قرار مجلس الإدارة.

وتخضع توصية خفض رأس مال الشركة لموافقة الجمعية العامة غير العادية حيث حصلت الشركة بتاريخ 7 فبراير 2022، على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص تخفيض رأس المال.

كان مجلس إدارة "أنابيب" قد أوصى بتخفيض رأس المال بقيمة 300 مليون ريال، ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال.

يذكر أن خسائر "أنابيب" المتراكمة بلغت 340 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2021، تعادل نسبة 85% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.