هيئة سوق المال السعودية تقر خفض رأسمال "أنابيب" لـ100 مليون ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" تخفيض رأسمالها من 400 مليون ريال إلى 100 مليون ريال.

وبحسب بيان نشر على موقع "تداول السعودية"، سينخفض عدد الأسهم من 40 إلى 10 ملايين سهم.

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وذكرت الهيئة أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.