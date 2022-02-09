صندوق "الأهلي ريت 1" يوزع أرباحاً نقدية 3.5% عن النصف الثاني من 2021

أعلنت شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الأهلي ريت 1" عن النصف الثاني من 2021، بإجمالي 48.13 مليون ريال على أساس 137.5 مليون وحدة قائمة.

وقالت شركة الأهلي المالية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.350 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3.5%.

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وتبلغ نسبة التوزيع 3.61% من صافي قيمة الأصول حسب القيمة العادلة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 17 فبراير 2022 (نهاية يوم التداول، يوم الثلاثاء بتاريخ 15 فبراير 2022).

سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل بعد تاريخ الاستحقاق.