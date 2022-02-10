خطة تطوير "تويتر" تخذلها.. إيرادات أقل وعدد مستخدمين دون التوقعات

أعلنت شركة "تويتر" اليوم، تحقيق إيرادات إعلانات فصلية، ونمو في عدد المستخدمين أقل من المتوقع، فيما تنبأت بإيرادات أقل من المستويات المستهدفة في "وول ستريت"، ما يشير إلى أن خطة التطوير التي نُفذت لم تؤت ثمارها بعد على موقع التواصل الاجتماعي.

لكن "تويتر"، قالت إنها حققت "تقدما مهما" صوب تحقيق هدفها بالوصول إلى 315 مليون مستخدم وإيرادات سنوية بـ7.5 مليارات دولار بحلول نهاية عان 2023، مشيرة إلى أن نمو المستخدمين سيتسارع في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم هذا العام.

مادة اعلانية

وأعلنت "تويتر" عن برنامج جديد لإعادة شراء أسهمها بقيمة أربعة مليارات دولار، إضافة إلى برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار كانت قد أعلنته في عام 2020.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 7% قبل بدء التعاملات.