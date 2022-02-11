مصدران: تبريد تجري محادثات لشراء أصول ماجد الفطيم للتبريد

"ديار" تحقق 50.8 مليون درهم أرباحا في 2021

تحولت شركة ديار المدرجة في سوق دبي المالي إلى الربحية في الربع الرابع 2021، إذ حققت أرباحاً قدرها 20 مليون درهم مقابل خسائر في الفترة المقابلة من عام ...