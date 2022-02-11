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مصدران: تبريد تجري محادثات لشراء أصول ماجد الفطيم للتبريد

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سوق دبي

مصدران: تبريد تجري محادثات لشراء أصول ماجد الفطيم للتبريد

عينت ستاندرد تشارترد لتقديم المشورة بشأن العملية

دبي - رويترز

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قال مصدران مطلعان لرويترز إن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) المدرجة في دبي تجري محادثات حصرية لشراء أصول التبريد لشركة إدارة مراكز التسوق بالمنطقة ماجد الفطيم.

وقال المصدران اللذان رفضا ذكر اسميهما لأن الأمر غير معلن إن تبريد عينت ستاندرد تشارترد لتقديم المشورة بشأن العملية.

ولم ترد تبريد وماجد الفطيم على طلب للتعقيب.

تعمل شركات تبريد المناطق على توصيل المياه المبردة عبر أنابيب معزولة لتبريد المكاتب والمباني الصناعية والسكنية.

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