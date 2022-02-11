سوق أبوظبي
نمو صافي ربح أدنوك للحفر في أبوظبي 6.1% في 2021
بلغ صافي ربح الشركة 603.9 مليون درهم
أعلنت شركة أدنوك للحفر في أبوظبي، اليوم الجمعة، نمو صافي الربح 6.1 %، العام الماضي، مع تعزيز الإيرادات بسبب أنشطتها البرية وخدمات حقول النفط.
وبلغ صافي الربح 603.9 مليون درهم في 2021، ارتفاعا من 569 مليون دولار في العام السابق.
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وزادت الإيرادات إلى 2.27 مليار دولار في 2021 من 2.10 مليار في 2020.
وقالت الشركة في إفصاح إلى الجهات التنظيمية إن الإيرادات زادت بدعم خدمات حفر إضافية لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الحكومية وأنشطتها البرية والبحرية.
وقالت أدنوك للحفر إن أنشطتها البرية كانت أكبر محرك لنمو الإيرادات مع دعمها لبرنامج مجموعة أدنوك لزيادة طاقتها الإنتاجية.
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