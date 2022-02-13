أرباح "أدنوك للتوزيع" تنخفض 6% في 2021 إلى 2.25 مليار درهم

أعلنت أدنوك للتوزيع، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 6% في عام 2021 إلى 2.252 مليار درهم، مقابل 2.396 مليار درهم في العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان، أن تراجع الأرباح السنوية يرجع إلى هبوط هامش الدخل إلى 24.1% في 2021، مقابل 35.8% بالعام السابق له، وسط ارتفاع التكاليف المباشرة بنسبة أكبر من نمو الإيرادات.

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وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 30% في العام الماضي إلى 20.92 مليار درهم، مقابل 16.1 مليار درهم في عام 2020.

وتراجعت الإيرادات الأخرى لـ"أدنوك للتوزيع" إلى 72.3 مليون درهم، مقابل 113.7 مليون درهم في العام السابق.

وعلى صعيد نتائج الربع الرابع من 2021، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 30% إلى 571.3 مليون درهم، 814.8 مليون درهم في الربع المماثل من 2020.