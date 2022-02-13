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"وقت اللياقة" توزع 8.7% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

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لجام للرياضة وقت اللياقة
فرع تابع لشركة لجام للرياضة
سوق السعودية

"وقت اللياقة" توزع 8.7% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

بواقع 0.87 ريال للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، اليوم الأحد، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2021، بإجمالي 45.57 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 52.38 مليون سهم.

وقالت "وقت اللياقة" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.87 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8.7%.

وتكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويكون تاريخ التوزيع 3 مارس 2022.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركز رياضي اكسبرس جديد للرجال منخفض التكلفة ويعمل على مدار 24 ساعة في مدينة الرياض، وسيكون تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة- إكسبرس"، وتبلغ مساحته الإجمالية 921 متر مربع.

وبهذا يصل إجمالي عدد مراكز "وقت اللياقة" العاملة داخل وخارج المملكة 147 مركزاً.

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