خسائر "داماك العقارية" تنخفض 18% في 2021 إلى 531 مليون درهم

أعلنت شركة "داماك العقارية" انخفاض خسائرها في عام 2021 بنسبة 18% إلى 531 مليون درهم، مقابل خسائر 646.1 مليون درهم في عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، أن الإيرادات انخفضت بنسبة 37% لتصل إلى 2.967 مليار درهم في العام الماضي، من 4.678 مليار درهم بنهاية عام 2020.

مادة اعلانية

وفي الربع الرابع من العام 2021، تحولت نتائج الشركة إلى الخسائر بقيمة 50.4 مليون درهم، مقابل أرباح 285.2 مليون درهم في الربع المماثل من 2020.

وسجلت أصول الشركة بنهاية 2021 نحو 22.3 مليار درهم، مقابل 21.6 مليار درهم في نهاية 2020.

وقالت الشركة: "أدت حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وظهور متحورات جديدة إلى إحداث تأثيرات متتالية على السوق العقارية، وهو ما أثر لاحقا على هامش الربح في داماك".

وبلغ إجمالي الديون على الشركة 2.7 مليار درهم في ديسمبر 2021، مقارنة مع 3.2 مليار درهم في ديسمبر 2020.