"سبكيم" توقف مصانع الواحة للبتروكيماويات و"سامابكو" للصيانة المجدولة

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن عزمها القيام بإيقاف مجدول لمصانع شركة الواحة للبتروكيماويات ومصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات "سامابكو" ضمن الشركات التابعة لـ"سبكيم" لغرض إجراء أعمال الصيانة المجدولة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة.

وقالت "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أعمال الصيانة ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

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وتوقعت أن يستمر هذا التوقف المُدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام الحالي نحو 4 أسابيع وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 14 فبراير 2022.

وأوضحت أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية المجدولة ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الأول من عام 2022.

وقالت "سبكيم" إنه تحقيقاً لالتزاماتها تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.