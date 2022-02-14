"ناس": عرض الاستحواذ على جون مينزيس بـ 635 مليون دولار "عادل"

أفادت شركة ناشيونال لخدمات الطيران "ناس"، ومقرها الكويت اليوم، بأن العرض الذي تقدمت به لـلاستحواذ على شركة جون مينزيس البريطانية لخدمات المطارات وقوبل بالرفض، يمثل "القيمة الكاملة والعادلة" للشركة.

ويأتي البيان الصادر عن شركة ناس التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، بعد أيام من رفض جون مينزيس العرض الذي تبلغ قيمته 635 مليون دولار، قائلة إنه لا يمثل قيمتها الحقيقية ووصفته بأنه "انتهازي بشدة".

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وقالت "ناس" إن عرضها شراء سهم الشركة البريطانية بسعر 510 بنسات، كان فرصة مقنعة لحملة أسهم جون مينزيس لتسييل استثمارهم في الأجل القريب، مضيفة أن إدارة الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لم تتواصل معها على نحو جاد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"ناس"، إن شركته ترى قطاعا يواجه عددا من التحديات وشركة تفتقر إلى القوائم المالية التي تكفل لها الازدهار.

وأكدت "ناس" أنها سعت مرة أخرى للتواصل مع مجلس إدارة "جون مينزيس"، كما أنها ستتواصل مع مساهمي الشركة البريطانية في الوقت نفسه.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن "جون مينزيس"، لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

وكانت "جون مينزيس"، التي تعد من أكبر الشركات التي تقدم خدمات الوقود والمعاونة الأرضية والصيانة على المستوى العالمي، منيت بخسائر فادحة في العام 2020، لكنها استعادت عافيتها بفضل ضوابط الإنفاق وإعادة الهيكلة.