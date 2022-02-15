ارتفاع أرباح تبريد 6% خلال 2021 إلى 585 مليون درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة تبريد الإمارتية 9% لتلامس 200 مليون درهم خلال الربع الرابع من العام2021، فيما زادت الأرباح خلال العام الماضي 6% لتصل إلى 585 مليون درهم.

وجاء الارتفاع في الأرباح بدعم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 12% إلى حوالي ملياري درهم.

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وأوصى مجلس إدارة تبريد بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% إضافة إلى أسهم منحة بـ2.5%.

وكان مصدران مطلعان، قالا لـ"رويترز"، إن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) المدرجة في دبي تجري محادثات حصرية لـشراء أصول التبريد لشركة إدارة مراكز التسوق بالمنطقة ماجد الفطيم.

وأضاف المصدران اللذان رفضا ذكر اسميهما لأن الأمر غير معلن إن تبريد عينت ستاندرد تشارترد لتقديم المشورة بشأن العملية.

وتعمل شركات تبريد المناطق على توصيل المياه المبردة عبر أنابيب معزولة لتبريد المكاتب والمباني الصناعية والسكنية.