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اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في طرح "طبية" بـ 82 ريالا للسهم

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شركة طبية
شركة طبية
سوق السعودية

اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في طرح "طبية" بـ 82 ريالا للسهم

ينتهي الخميس المقبل

دبي - العربية.نت

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يبدأ اليوم الثلاثاء اكتتاب الأفراد في الطرح العام الأولي للشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" في السوق الموازية "نمو" السعودية وينتهي يوم الخميس المقبل 17 فبراير.

وسيتم تخصيص مليون سهم عادي للأفراد كحد أقصى تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وأعلنت مجموعة الدخيل المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي للطرح العام الأولي للشركة عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر بنجاح لعدد 5 ملايين سهم عادي، تمثل 25% من أسهم طبية.

وقالت الشركة إنه تمت تغطية الطرح 48.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 82 ريالا للسهم الواحد.

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