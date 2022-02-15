مساهم بـ"هرفي" يطلب عقد جمعية عامة لعزل عضو بمجلس الإدارة

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي" عن تلقيها خطاباً من أحد المساهمين والذي يملك أكثر من 5% من رأس مال الشركة وذلك لطلب عقد جمعية عامة للمساهمين للتصويت على عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك استناداً للمادة 68 والمادة 90 من نظام الشركات.

وقالت شركة "هرفي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال الطلب.

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كانت شركة هرفي للخدمات الغذائية، قد أعلنت عن ارتفاع الأرباح بعد الزكاة والضريبة في عام 2021 بنسبة 206% إلى 161.73 مليون ريال، قياسا على 52.83 مليون ريال في عام 2020.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن سبب الارتفاع في صافي الأرباح السنوية يعود إلى زيادة المبيعات بنسبة 22%، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض المصاريف التمويلية، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة مصاريف البيع والتسويق.