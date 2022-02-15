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مصنع تسلا بالصين يسلم أكثر من 59 ألف سيارة في يناير

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سيارة تسلا
سيارة تسلا
تسلا

مصنع تسلا بالصين يسلم أكثر من 59 ألف سيارة في يناير

صدر أكثر من 40 ألف مركبة

دبي - العربية.نت

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صدر مصنع تسلا الضخم للسيارات الكهربائية في مدينة شانغهاي الصينية، أكثر من 40 ألف مركبة في يناير من هذا العام.

وقالت الشركة إنها تضمن مكانتها كواحدة من مراكز التصدير الرئيسية لشركة صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وفي يناير، تم تسليم 59845 سيارة من مصنع تسلا للسيارات الكهربائية في شانغهاي، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

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وكان هذا الرقم 484130 العام الماضي بزيادة قدرها 235% عن عام 2020 ويمثل 51.7% من الطاقة الإنتاجية العالمية لشركة تسلا.

وفي العام الماضي، قام مصنع تسلا شانغهاي، بتسليم أكثر من 160 ألف مركبة إلى الأسواق الخارجية، مما يلبي احتياجات أكثر من 10 دول ومناطق في أوروبا وآسيا.

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