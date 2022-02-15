ممدوح عباس: طرح "أديس القابضة" في سوق السعودية مطلع 2023

قال رجل الأعمال المصري، رئيس مجلس إدارة شركة إنترو غروب القابضة، ممدوح عباس، إن شركة أديس الدولية القابضة ستطرح أسهمها في سوق السعودية مطلع عام 2023.

وأضاف ممدوح عباس، أن سوق السعودية مُلائمة لتلك النوعية من المشروعات المتعلقة بالطاقة والبترول، لافتاً إلى إمكانية دراسة القيد المزدوج في البورصة المصرية في فترة لاحقة.

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وتمتلك شركة "إنوفيتيف إنرجي" 100% من أسهم "أديس الدولية القابضة"، فيما تتوزع ملكية "إنوفيتيف إنرجي"، على تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة 32.5%، وشركة الزامل للاستثمار 10%، بالإضافة إلى حصة الأغلبية البالغة 57.5% لشركة أديس للاستثمارات القابضة المملوكة لـ"إنتر غروب"، نقلاً عن صحيفة "المال" المصرية.

وتساهم السعودية بنحو 54% من إيرادات "أديس الدولية"، فيما تساهم مصر بنسبة 19%، والكويت 24% بالإضافة إلى 3% من الجزائر، وفقًا للتقرير السنوي للشركة للعام الماضي.

وكانت شركة "إنوفيتيف إنرجي" قد استحوذت على 35% من أسهم شركة أديس الدولية القابضة بقيمة بلغت 193 مليون دولار، لترفع حصتها إلى 100% بجانب إنهاء إجراءات شطب أديس الدولية القابضة من بورصة لندن، وتحويلها لشركة خاصة بقيمة إجمالية بلغت 550 مليون دولار.

سجلت أديس الدولية القابضة إيرادات مجمعة في عام 2020، وفقاً لآخر قوائم مالية مُعلنة، بقيمة 452 مليون دولار، بينما بلغ صافي الربح قبل حقوق الملكية 40.038 مليون دولار، مقارنة مع 72.7 مليون في 2019.

في سياق آخر، كشف ممدوح عباس، عن نية "إنترو غروب" طرح حصة من شركة "بريق" لتدوير المخلفات البلاستيكية التابعة في البورصة المصرية بنهاية العام المقبل، عقب انتهاء تنفيذ الخطة التوسعية للشركة.