أسهم "علم" تتصدر ارتفاعات سوق الأسهم السعودية بـ 20% مع بداية تداولاتها

تصدر سهم شركة علم، ارتفاعات سوق الأسهم السعودية الرئيسية، في أولى تداولاته اليوم الأربعاء، مرتفعاً بنسبة 20.3% لتصل إلى 154.6 ريال، بقيمة تداول تجاوزت 19 مليون ريال، في مستهل الجلسة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "تاسي" بنسبة 0.10% عند مستوى 12362.49 نقطة، وسط تداولات بلغت 368.2 مليون ريال، عبر التداول على 10.06 مليون سهم.

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وبدأ إدراج وتداول أسهم شركة علم في سوق السعودية الرئيسية برمز تداول 7203 وبالرمز الدولي SA15GG53GHH3 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية بنسبة 30% انخفاضاً أو ارتفاعاً، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند بنسبة 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً.

وبحسب بيان سابق لـ"تداول السعودية"، فإنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

كانت الشركة قد طرحت 24 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها، وبسعر 128 ريالاً للسهم، وخصصت منها 70% للفئات المشاركة و30% للأفراد.

وتم تخصيص 7.2 مليون سهم لشريحة الأفراد، وفاقت نسبة التغطية 1300%، مع تخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب.

وتمت تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 69.5 مرة، وبإجمالي حجم طلبات مقدمة قيمتها قرابة 213.2 مليار ريال.

وبلغ حجم طلبات المستثمرين المحليين 206 مليارات ريال بمعدل تغطية (67.14) مرة، شاملاً ذلك جميع الطلبات الواردة من الصناديق العامة والخاصة والمحافظ الاستثمارية المدارة والمؤسسات الحكومية والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والشركات الخاصة ومؤسسات السوق المالية.

يذكر أن عِلم مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وتعمل على تعزيز جهود المملكة في التحول الرقمي لبناء اقتصادٍ معرفي.