"ساب" يتحول للربحية في 2021 بـ 3.2 مليار ريال

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب"، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، والتي أظهرت تحول البنك إلى الربحية.

وأظهرت بيانات البنك، تحقيق صافي ربح بلغ 3.2 مليار ريال خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 4.168 مليار ريال خلال عام 2020.

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ويأتي ذلك رغم تراجع إيرادات البنك بنسبة 18% لتصل إلى 6.4 مليار ريال، مقابل 7.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لـ "تداول" السعودية.

وارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنحو 787 مليون ريال ، بعد استبعاد الانخفاض في قيمة الشهرة ( 7,418) مليون ريال المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات مدفوعا بارتفاع الأرباح في الشركات الزميلة. و قابل ذلك جزئيًا انخفاض في إجمالي دخل العمليات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 17%.

وانخفاض إجمالي دخل العمليات، جاء نتيجة انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الأتعاب والعمولات و دخل توزيعات الأرباح، وقابل هذا جزئيًا ارتفاع في دخل العمليات الأخرى، أرباح تحويل العملات و المكاسب من الأدوات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل و مكاسب أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. يعزى انخفاض دخل العمولات الخاصة خلال العام بسبب انخفاض معدلات الفائدة في الربع الاول للعام 2020. و ساعد النمو القوي في محفظة القروض خلال العام 2021 على تعويض الاثار الناتجة من هذا الانخفاض.

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاث اشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نحو 595 مليون ريال، مقابل 801 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، ومقابل 1,038 مليون ريال للربع السابق.

فيما بلغ إجمالي مصاريف العمليات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نحو 3,713 مليون ريال، مقابل 4,213 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ إجمالي مصاريف العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نحو 1,026 مليون ريال ، مقابل 1,241 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي ، ومقابل 937 مليون ريال للربع السابق. تضمنت مصاريف الربع الرابع الجزء المتبقي من مصاريف الاندماج وتسريع الاستثمار في الأفراد و سير العمليات عبر مصاريف العمليات.

ووصلت مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى نحو 454 مليون ريال ، مقابل 1,631 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغ مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021م نحو 414 مليون ريال ، مقابل 32 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق ومقابل 13 مليون ريال للربع السابق. كما يعكس الربع الحالي زيادة في المخصصات المحملة على بعض العملاء من قطاع الشركات.

وبلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في 30 ديسمبر 2021 نحو 701 مليون ريال ، قابلها عكس مخصص الزكاة وضريبة الدخل البالغ 134 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لانخفاض قيمة الشهرة. كما بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نحو 168 مليون ريال ، مقابل 121 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 152 مليون ريال في الربع السابق.