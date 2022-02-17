أرباح "الخزف السعودي" ترتفع 201% إلى 234 مليون ريال في 2021

أظهرت النتائج المالية لشركة الخزف السعودي، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 200.9% إلى 233.79 مليون ريال في 2021، مقارنة بنحو 77.7 مليون ريال أرباحها في 2020.

وقالت الخزف السعودي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تحسن الأداء وزيادة الأرباح في 2021، يعود إلى التحسن الواضح بهوامش الربح نتيجة الزيادة في الأسعار وانخفاض تكاليف المبيعات.

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وأضافت أن العام 2021 شهد زيادة في الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل نظراً لسداد جزء من القروض وإعادة هيكلة التمويل.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" ارتفع صافي أرباح الخزف السعودي بنسبة 68% في الربع الرابع من 2021 إلى 47.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 28 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة شركة الخزف السعودي توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2021، بإجمالي نحو 59.87 مليون ريال، لعدد 79.8 مليون سهم.

وقالت شركة الخزف السعودي، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع في 3 مارس 2022.

يذكر أن الشركة وزعت أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بإجمالي نحو 59.81 مليون ريال، توزع على نحو 79.75 مليون سهم، بحصة 0.75 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

كان صافي أرباح الشركة قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة بنسبة 275.92% في التسعة أشهر الأولى من العام 2021 إلى 186.67 مليون ريال، قياسا على 49.65 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.