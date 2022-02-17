"السعودية للاستثمار الجريء" تستثمر 1.2 مليار ريال في ثلاث سنوات

كشف تقرير للشركة السعودية للاستثمار الجريء، صدر اليوم، عن إسهام الشركة في تحقيق نسب نمو قياسية في جميع المؤشرات المتعلقة بالقطاع، حيث سلط التقرير الضوء على أثر أعمال الشركة في منظومة الاستثمار الجريء في المملكة منذ تأسيسها في عام 2018.

وأوضح التقرير أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة حققت نمواً بلغ 770% من إجمالي قيمة الاستثمارات لتصل إلى مليارين و55 مليون ريال في العام 2021 مقابل 236 مليونا عام 2018 الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وذلك بحسب مصادر منصة "ماغنيت" المتخصصة في البيانات.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التقرير، أن عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية زاد بنسبة 192% ليصل إلى 76 مستثمرا العام الماضي مقابل 26 فقط في عام 2018.

كما نما عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية ليصل إلى 139 صفقة في عام 2021، محققة زيادة بلغت 148% عن عام الأساس 2018 الذي سجل فيه القطاع 56 صفقة.

وأوضح التقرير أن إجمالي استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء عبر جميع برامجها بلغ 1.226 مليار ريال، فيما قدرت إجمالي الاستثمارات متضمنة الشركاء بنحو 6.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الصناديق التي تستثمر فيها الشركة 23 صندوقا استثمرت في 83 شركة سعودية ناشئة من خلال 147 صفقة حتى الآن، علماً بأن مدة استثمار الصناديق تصل إلى خمس سنوات، شملت عدة قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وحلول وتقنية المعلومات، والتعليم والتوصيل والنقل.

وبيّن التقرير نجاح استراتيجية الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية، وتشجيع الشركات المالية القائمة والجديدة على أن تنشئ صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء، إضافة إلى الإسهام في سد الفجوات التمويلية، وتحفيز المستثمرين الملائكيين الحاليين للاستثمار في الشركات الناشئة من خلال برنامج الاستثمار بالمشاركة، وكذلك تحفيز إنشاء مجموعات جديدة للمستثمرين الملائكيين في المملكة وصلت حالياً إلى خمس مجموعات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، الدكتور نبيل كوشك، إن المملكة تشهد تناميا كبيرا في الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع والقادرة على التوسع محلياً وعالمياً.

وأكد حرص الشركة على تنمية منظومة الاستثمار الجريء في السعودية، وذلك من خلال دعم تأسيس الصناديق وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة بما يسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز المحتوى المحلي.

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018 من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وتهدف إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال.