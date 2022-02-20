"بي سى آي" تنجز 98% من مصنع إنتاج الكلورين ومشتقاته

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سى آي"، اليوم الأحد، عن إتمام توصيل التيار الكهربائي لمصنع إنتاج الكلورين ومشتقاته في مدينة الجبيل الصناعية وكذلك الانتهاء من توريد كافة المعدات وكامل الأعمال الإنشائية والهندسية، والبدء في تنفيذ خطة التشغيل التجريبي لبعض المعدات وأنظمة ومراحل التشغيل في المصنع.

وذكرت "بي سى آي"، في بيان على "تداول السعودية"، أن نسبة الإنجاز المتحقق 98%، متوقعة الانتهاء من المصنع في الربع الثاني من 2022.

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وتوقعت أن يظهر الأثر المالي على نتائج الشركة بعد الانتهاء من الإنتاج التجريبي، وبدء الإنتاج التجاري والمتوقع حدوثه خلال الربع الثاني من عام 2022.

وأوضحت أن الأعمال داخل المصنع مستمرة على مدار الساعة لضمان سرعة إتمام مرحلة التشغيل التجريبي والتى تسبق الإنتاج التجاري، مع عدم الإخلال بمعايير الجودة والكفاءة والمتطلبات البيئية والصناعية.

وذكرت أنه لا يوجد تغير في التكاليف المتوقعة المعلنة سابقاً لعدم تغير نطاق الأعمال.

وأشارت إلى أن سبب تأخر التنفيذ عن المعلن سابقاً، أنه بعد توصيل الطاقة الكهربائية، يحتاج المصنع فترة من الوقت لإتمام مرحلة التشغيل التجريبي، وذلك قبل البدء في الإنتاج التجاري.