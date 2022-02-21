أرباح "الدرع العربي" تتراجع 16% إلى 36.6 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، قبل الزكاة، بنسبة 16% خلال العام 2021 إلى 36.61 مليون ريال، مقابل أرباح نحو 43.6 مليون ريال في 2020.

وقالت "الدرع العربي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الانخفاض في صافي الأرباح خلال 2021 مقارنة بالعام السابق يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 19% وارتفاع في المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة 7% والتي قابلها ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 3% وارتفاع في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 12% وانخفاض في تكاليف الاكتتاب الأخرى بنسبة 44% وارتفاع في دخل الاستثمارات بنسبة 16%.

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وبلغت الأرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل في 2021 نحو 26.15 مليون ريال، مقابل 31.66 مليون ريال في 2020، بانخفاض قدره 17%.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، بلغ صافي أرباح "الدرع العربي" قبل الزكاة نحو 1.74 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل 10.24 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020، بانخفاض 83%.