أرباح موبايلي السنوية ترتفع 37% وتتجاوز مليار ريال

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، اليوم الاثنين، عن تحقيق صافي ربح قدره 1.072 مليار ريال العام الماضي مقارنة مع صافي ربح قدره 783 مليون ريال عام 2020 وذلك بارتفاع قدره 36.8%.

وتمكنت الشركة من رفع إيراداتها في العام المالي 2021، حيث بلغت 14.834 مليار ريال بالمقارنة مع 14.046 مليار ريال في العام السابق بارتفاع قدره 5.6%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال ونمو مبيعات قطاع الأفراد إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.

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ارتفع إجمالي الربح بنسبة 6.4% ليصل إلى 8.672 مليار ريال للعام المالي 2021 مقارنة بـ 8.152 مليار ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات.

وحققت موبايلي أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) خلال الثماني سنوات الماضية ليصل إلى 5.594 مليار ريال في العام 2021 بالمقارنة مع 5.350 مليار ريال للعام السابق بارتفاع قدره 4.6%. ويعود ذلك التحسن إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية والزيادة في الإيرادات.

وبلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) 37.7% للعام الحالي بالمقارنة مع 38.1% في العام السابق.

وتحسنت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2021م بنسبة 22.0% لتصل إلى 1.668 مليار ريال، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 1.367 مليار ريال في العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وانخفضت مصاريف التمويل للعام المالي 2021م لتصل إلى 505 ملايين ريال بالمقارنة مع 561 مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 10.0%، نتيجة للانخفاض في معدل الفائدة، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي الديون.

وبلغ مصروف الزكاة للعام المالي 2021 نحو 78 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 43 مليون ريال للعام السابق.