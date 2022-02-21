جلف كابيتال تدرس تأسيس شركة "استحواذ ذات غرض خاص" وإدراجها بأبوظبي 

قال مصدران لرويترز، إن شركة جلف كابيتال لإدارة الأصول في أبوظبي تدرس تأسيس شركة استحواذ ذات غرض خاص " SPAC" يجري إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأسهم.

وأضاف المصدران، أن جلف كابيتال التي تدير أصولا تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار تعمل مع شركة الاستشارات "مويليس أند كو" على إتمام هذه العملية.

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ويتزايد اهتمام المستثمرين بشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص أو ما يطلق عليه شركات الشيك على بياض في الشرق الأوسط في وقت بدأت هذه الصفقات تتعرض فيه لتدقيق أكبر في الولايات المتحدة.

وتجمع شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص المال لشراء شركة خاصة بغرض طرح أسهمها في البورصة مما يسمح للشركة المستهدفة بإدراج أسهمها بطريقة أسرع من أسلوب الطرح العام الأولي.

وقال بنك الاستثمار شعاع كابيتال، المدرج في بورصة دبي، هذا الشهر إنه قدم بيان تسجيل لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لإطلاق شركة استحواذ ذات غرض خاص بقيمة ما بين 100 مليون و200 مليون دولار تدرج أسهمها على المؤشر ناسداك.

وطرحت بورصة أبوظبي في نوفمبر/ تشرين الثاني إطارا تنظيميا يسمح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص مما يفتح الباب أمام موجة من الصفقات التي تتركز على منطقة الخليج.

وأقرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إطار العمل التنظيمي الجديد لشركات " SPAC" في يناير/ كانون الثاني.