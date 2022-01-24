الإمارات: اعتماد أول إطار تنظيمي لـ SPAC  في الخليج

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية رسمياً على اعتماد أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في المنطقة، مما سيمهد الطريق أمام إدراج أسهمها في السوق هذا العام.

وسيتعين على الرعاة جمع 100 مليون درهم كحد أدنى في الاكتتاب العام الأولي، كما ستشمل الوحدات التي يتم بيعها ضمانات تمنح المستثمرين والرعاة الحق في تحويل هذه الوحدات إلى أسهم.

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ولحماية المستثمرين، يتعين على الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج فور اكتمال الطرح العام الأولي التأكد من إيداع 90% من العائدات ضمن حساب بدون فوائد.