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الإمارات: اعتماد أول إطار تنظيمي لـ SPAC  في الخليج

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اقتصاد الإمارات

الإمارات: اعتماد أول إطار تنظيمي لـ SPAC في الخليج

سيمهد الطريق أمام إدراج أسهمها في السوق هذا العام

دبي - العربية.نت

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وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية رسمياً على اعتماد أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في المنطقة، مما سيمهد الطريق أمام إدراج أسهمها في السوق هذا العام.

وسيتعين على الرعاة جمع 100 مليون درهم كحد أدنى في الاكتتاب العام الأولي، كما ستشمل الوحدات التي يتم بيعها ضمانات تمنح المستثمرين والرعاة الحق في تحويل هذه الوحدات إلى أسهم.

ولحماية المستثمرين، يتعين على الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج فور اكتمال الطرح العام الأولي التأكد من إيداع 90% من العائدات ضمن حساب بدون فوائد.

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