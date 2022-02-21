"ويغو" تستحوذ على "كليرتريب" الهندية

أعلنت شركة wego "ويغو" المختصة بحجوزات السفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الاثنين، عن استحواذها على أعمال شركة Cleartrip "كليرتريب" في الشرق الأوسط.

وتشمل هذه الصفقة أيضا بيع Flyin شركة الحجوزات ومقرها الرياض لـWego.

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وقد وافق مجلسا إدارة Flipkart وWego على الصفقة التي من المتوقع إغلاقها في النصف الثاني من عام 2022.

يشار إلى أن Cleartrip، مقرها الهند وتابعة لمجموعة Flipkart للتجارة الإلكترونية.