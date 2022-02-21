.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ويغو" تستحوذ على "كليرتريب" الهندية

  • الخط
thumbnail_WeGo Offices 1
شركة ويغو
استحواذ

"ويغو" تستحوذ على "كليرتريب" الهندية

من المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الثاني من 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة wego "ويغو" المختصة بحجوزات السفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الاثنين، عن استحواذها على أعمال شركة Cleartrip "كليرتريب" في الشرق الأوسط.

وتشمل هذه الصفقة أيضا بيع Flyin شركة الحجوزات ومقرها الرياض لـWego.

وقد وافق مجلسا إدارة Flipkart وWego على الصفقة التي من المتوقع إغلاقها في النصف الثاني من عام 2022.

يشار إلى أن Cleartrip، مقرها الهند وتابعة لمجموعة Flipkart للتجارة الإلكترونية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشرطة الكندية تخلي وسط أوتاوا من المحتجين على سياسة الإغلاق الشرطة الكندية تخلي وسط أوتاوا من المحتجين على سياسة الإغلاق
اكتشف المزيد