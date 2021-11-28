مدير "ويجو" للعربية: من المبكر توقع تبعات متحور كورونا على السفر

قال مدير عام شركة ويجو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، مأمون حميدان، إنه من المبكر أن نحكم على أسواق السياحة وتبعات انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون، لا سيما أنه انتشر بشكل مفاجئ، وسوف يختلف التأثير من دولة إلى أخرى.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إنه في منطقة الخليج والشرق الأوسط لم يحدث تغيير في الطلب على السفر حتى الآن.

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وأوضح أنه في آخر 3 أشهر شهد حركة السفر في المنطقة ارتفاعاً كبيراً، ووصلت نسبة الطلب إلى 60% مقارنة بمستويات عام 2019 قبل الجائحة، وكان ذلك إنجازاً كبيراً لا سيما مع انطلاق إكسبو دبي وموسم الرياض، وإعادة فتح سوقي الهند ومصر.

وتابع مأمون حميدان: "لم نشهد انخفاضا في الطلب حتى الآن، ومن المبكر الحديث عن تبعات المتحور الجديد".

وأضاف أن قطاع وشركات السفر والطيران أصبح لديها خبرة الآن في التعاملات مع المشكلات الناتجة عن الإغلاق مثل إعادة إلغاء الحجز وإعادة ثمن تذاكر الطيران وتلك كانت مشكلة كبيرة، لكن اليوم توجد خبرة في القطاع، بشأن كيفية التعامل مع ذلك، وتوجيه المسافر لخيارات أخرى في حالة الإغلاق.

وأبدى مدير عام شركة ويجو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، قلقه وقلق قطاع السفر والسياحة من المتحور الجديد.