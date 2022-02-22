"في.بي.إس" لإدارة المستشفيات تدرس طرحاً عاماً أولياً في أبوظبي
دعت مجموعة مختارة من البنوك للتقدم للاضطلاع بأدوار في العملية
قال مصدران لرويترز إن شركة إدارة المستشفيات في منطقة الشرق الأوسط في.بي.إس للرعاية الصحية تدرس طرحا عاما أوليا في سوق أبوظبي ودعت مجموعة مختارة من البنوك للتقدم للاضطلاع بأدوار في العملية.
وذكر المصدران المطلعان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن الأمر ليس معلنا، أنه تم إرسال طلب إلى البنوك في وقت سابق من الشهر الجاري للحصول على مقترحات.
وقالا إن مالك الشركة يدرس إمكانية إتمام العملية هذا العام، وأضافا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطرح الأولي للأسهم. ولم يتطرقا إلى مزيد من التفاصيل.
ولم ترد في.بي.إس على طلب للتعقيب عندما اتصلت بها رويترز يوم الاثنين.
تمتلك الشركة، التي تدير مستشفيات برجيل في الإمارات، شبكة تضم 24 مستشفى و125 عيادة في مناطق مختلفة بالشرق الأوسط والهند.
كانت في.بي.إس قد خططت سابقا لطرح عام بإدراج في لندن لكنها اضطرت في 2019 إلى إعادة النظر بسبب الضبابية التي صاحبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يزداد زخم اهتمام المستثمرين في أبوظبي بعد سلسلة من عمليات الإدراج العام الماضي شملت أدنوك للحفر وفرتيجلوب والياه سات.
وزادت قيمة التداول في بورصة أبوظبي خمسة أضعاف العام الماضي إلى 739 مليار درهم (201.22 مليار دولار).
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