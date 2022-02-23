نمو قياسي لأرباح بنك "باركليز".. تضاعفت 4 مرات

حقق بنك باركليز صافي ربح للعام 2021 قدره 6.38 مليار جنيه إسترليني (8.67 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 5.75 مليار جنيه إسترليني، مع ازدهار قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات.

وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين في الربع الرابع 1.12 مليار جنيه إسترليني، متجاوزاً متوسط التوقعات البالغ 756.5 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لبيانات رفينيتيف.

وتظهر الأرباح نمواً بواقع 4 مرات عن أرباح العام 2020 البالغة 1.53 مليار جنيه إسترليني، تزامناً مع اجتياز المملكة المتحدة عمليات إغلاق كوفيد، وفقاً لما ذكرته "CNBC".

وتأتي الأرباح المرتفعة للعام بأكمله، على الرغم من العثرات التي واجهت المقرض البريطاني في الربع الأخير من العام الماضي، مع استقالة الرئيس التنفيذي جيس ستالي في نوفمبر بعد تحقيق أجراه المنظمون حول علاقته مع جيفري إبستين.

وجاء نمو الأرباح مدفوعاً بصورة رئيسية من قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات.

وبلغ العائد على حقوق الملكية 13.4% مقارنة بـ 14.9% في الربع الثالث و3.2% للربع الرابع من 2020.

كما بلغ هامش صافي الفائدة 2.52% مقارنة بـ 2.61% بنهاية العام 2020. كما تراجعت مخصصات انخفاض قيمة الائتمان إلى 700 مليون جنيه إسترليني من 4.8 مليار جنيه إسترليني في 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، سي إس فينكاتاكريشنان، في بيان اليوم الأربعاء، إن 2021 كان العام الذي بدأت فيه استراتيجية البنك الموضوعة في 2016 تؤتي ثمارها.